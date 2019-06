Electronic Arts: Countdown für EA Access auf der PS4 gestartet - 4Players.de

Der Abo-Dienst steht dann auf PC (Origin Access), PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung ( Electronic Arts hat bekanntgegeben, ab wann sein Spiele-Abo "EA Access" auch auf der PlayStation 4 erhältlich sein wird. Der Startschuss fällt laut Countdown auf der offiziellen Website am 24. Juli. Die Mitgliedschaft kann über den PlayStation-Store erworben werden. Das monatliche Abo wird 3,99 Euro kosten; die jährliche Mitgliedschaft wird für 24,99 Euro erhältlich sein.Der Abo-Dienst steht dann auf PC (Origin Access), PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung ( Übersicht ).

"Da wir weiterhin in digitale Dienste und Abonnement-Services investieren, ist dies die perfekte Gelegenheit, noch mehr Spielern unsere Titel auf beiden Konsolen zugänglich zu machen", sagt Matt Bilbey, Executive Vice President of Strategic Growth. "Unser Ziel ist es, Spielern eine größere Auswahl und die Möglichkeit zu bieten, unsere Spiele so zu erleben, wie und wo sie es möchten. Wir freuen uns, den Dienst auf die PlayStation 4 zu erweitern."Mit EA Access erhalten Spieler Zugang zu "Play First Trials" und können so die meisten neuen EA-Spiele bis zu zehn Stunden lang ausprobieren (aktuell: Anthem, FIFA 19, Battlefield 5). Neben einem 10%-Rabatt auf Käufen (Vollversionen, Erweiterungen, Ingame-Objekte) erhält man Zugriff auf "The Vault" - eine wachsende Bibliothek von EA-Spielen u. a. mit Star Wars Battlefront 2, Burnout Paradise Remastered, Battlefield 1 und diversen Sportspielen.Die Freigabe für EA Access auf PlayStation 4 ist eine Kehrtwende von Sony. Im Jahr 2014 hieß es noch, dass dieser Service den PlayStation-Kunden nicht genug "Gegenwert" bieten würde. "Wir glauben nicht, dass die Forderung an unsere Fans, zusätzliche fünf Dollar pro Monat zu zahlen, für dieses EA-spezifische Programm einen guten Mehrwert für den PlayStation-Spieler darstellt", sagte damals ein Sony-Sprecher.Hinweis: "EA Access ist ein laufendes Abonnement, daher wird bis zur Kündigung des Abonnements automatisch eine wiederkehrende Abonnementgebühr in dem vom Käufer gewählten Zahlungsintervall in Rechnung gestellt."