Electronic Arts: Abo-Dienst "EA Access" auf PlayStation 4 gestartet - 4Players.de

Electronic Arts hat den Abo-Dienst "EA Access" nun auch auf PlayStation 4 gestartet - bisher war der Dienst nur auf PC (Origin Access) und Xbox One verfügbar. Interessierte Spieler können im PlayStation Store ein monatliches (3,99 Euro) oder jährliches Abonnement (24,99 Euro) abschließen.Die Mitgliedschaft bei EA Access umfasst Zugang zu den "Play First Trials". Bei diesen "Vorab-Trials" können die "meisten neuen EA-Spiele" bis zu zehn Stunden lang ausprobiert werden - zum Beispiel Anthem, Madden NFL 20 und bald FIFA 20. Abonnenten bekommen zudem zehn Prozent Rabatt auf Käufe von Vollversionen, Erweiterungen und Ingame-Objekten ( zur Website ).Last but not least erhält man Zugriff auf die Spiele-Bibliothek "The Vault". Titel wie FIFA 19, Madden NFL 19, A Way Out, Battlefield 5, Star Wars Battlefront 2, Dragon Age: Inquisition und Mass Effect: Andromeda stehen dort u. a. zur Verfügung. Die vollständige Liste aller verfügbaren Titel findet ihr hier Die Freigabe für EA Access auf PlayStation 4 ist eine Kehrtwende von Sony. Im Jahr 2014 hieß es noch, dass dieser Service den PlayStation-Kunden nicht genug "Gegenwert" bieten würde. "Wir glauben nicht, dass die Forderung an unsere Fans, zusätzliche fünf Dollar pro Monat zu zahlen, für dieses EA-spezifische Programm einen guten Mehrwert für den PlayStation-Spieler darstellt", sagte damals ein Sony-Sprecher.