Electronic Arts: Große Pläne mit Apex Legends; Umgang mit Nintendo Switch; NfS und PvZ im Anflug - 4Players.de

Electronic Arts hat den Geschäftsbericht ( Textform Präsentation ) für April bis Juni 2019 vorgelegt. Im Laufe des Quartals hat das Unternehmen mehr als drei Millionen Spieler verzeichnet, die sich täglich während des Events "Team of the Season" in FIFA Ultimate Team eingeloggt haben. Außerdem legten die Verkäufe von Erweiterungspaketen von Die Sims 4 und die Downloads von Game Packs für die Lebenssimulation um 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Ende Juni verzeichnete das Mobile-Spiel Star Wars: Galaxy of Heroes mehr als 80 Millionen Spieler seit der Markteinführung des Titels.In der Telefonkonferenz mit Investoren verkündete die Führungsetage von Electronic Arts noch, dass sie bereits unter Hochdruck an Spielen für "PlayStation 5" und Xbox Scarlett arbeiten würden. Apex Legends wird von acht bis zehn Millionen Spielern pro Woche gespielt, heißt es weiter. EA möchte den Titel von Respawn Entertainment mindestens zehn Jahre fortsetzen und stetig mit neuen Inhalten versorgen. Auf der gamescom 2019 soll ein neues Need for Speed angekündigt werden. Es soll zwischen Oktober bis Dezember 2019 veröffentlicht werden. Auch der bisher nicht offiziell vorgestellte Titel aus der Reihefür PC und Konsolen soll im gleichen Zeitrahmen erscheinen. NBA Live 20 ist derweil auf das dritte Geschäftsquartal (Oktober bis Dezember 2019) verschoben worden.Außerdem wurden die EA-Verantwortlichen nach Plänen für weitere Spiele-Umsetzungen für Nintendo Switch befragt - am Beispiel von Die Sims 4. Laut Andrew Wilson (CEO) hätten sie mögliche Überlegungen stets im Hinterkopf, würden aber davon ausgehen, dass diejenigen, die eine Switch besitzen, auch andere Konsolen oder einen PC haben würden. Die Spieler würden ihrer Ansicht nach besagte Spiele lieber auf anderen Plattformen als auf der Switch nutzen. Die von EA gesammelten Daten würden solche Schlüsse zulassen, heißt es.Electronic Arts erwirtschaftete von April bis Juni 2019 einen Umsatz in Höhe von 1,209 Mrd. Dollar (Vorjahr: 1,137 Mrd, Dollar). Der Gewinn stieg von 293 Mio. Dollar auf 1,421 Mrd. Dollar. Der beinahe vervierfachte Gewinn wird auf mehrere Einmaleffekte in Zusammenhang mit "Auswirkungen von bestimmten Steuerangelegenheiten" zurückgeführt.Die den digitalen Netto-Buchungen für die letzten zwölf Monate beliefen sich auf 3,730 Milliarden Dollar (ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr) und machten 76 Prozent der gesamten Netto-Buchungen aus. Netto-Buchungen sind definiert als die Nettomenge an Produkten, die in dem Zeitraum digital oder physisch verkauft wurden. Die Netto-Buchungen ergeben sich aus der Addition der Gesamtnettoeinnahmen - abzüglich der Gebühren für mobile Plattformen.