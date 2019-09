Electronic Arts: Öffentlicher "Technik-Test" für Cloud-Service gestartet - 4Players.de

Überraschend hat Electronic Arts einen öffentlichen Test für seinen bisher noch namenlosen Cloud-Service gestartet. Nach Angaben von The Verge können sich Nutzer mit einem Origin-Konto zur Teilnahme an der zweiwöchigen Probephase registrieren.Im Rahmen der Testphase stehen folgende Titel zur Auswahl: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals und Unravel. Nach Angaben von EAs Chief Technology Officer Ken Moss soll der Test dazu dienen, wie sich die besagten Spiele vor allem hinsichtlich Lags und Bildschirmverzerrungen unter realen Bedingungen schlagen. Die Titel sind daher bewusst gewählt und decken eine gute Bandbreite an unterschiedlichen Spielerfahrungen inklusive Mehrspieler-Partien ab.Viel bekannt ist noch nicht zu den Streaming-Plänen des Publishers. Es gibt bisher weder einen Namen, noch einen geplanten Veröffentlichungszeitraum oder Angaben zur Preisgestaltung.