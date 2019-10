Electronic Arts: Rückkehr auf Steam? - 4Players.de

Es mehren sich die Anzeichen, wonach Electronic Arts acht Jahre nach dem Start der eigenen Plattform Origin wieder zu Steam zurückkehren und seine PC-Spielebibliothek zusätzlich beim Mitbewerber Valve anbieten könnte.Zum einen stolperte Twitter-Nutzer @RobotBrush laut Eurogamer.net über eine Test-Anwendung, welche die Nutzung von Origin-Titeln via Steam ermöglichen würde. Jetzt hat EA selbst in einem Tweet eine mehr oder weniger gut versteckte Botschaft veröffentlich, in dem eine Tasse mit EA-Logo gezeigt wird, aus der Damp (= Steam) aufsteigt.Sollte es tatsächlich zu einer Rückkehr kommen, würde man neben alten Titeln, die bereits früher bei Steam veröffentlicht wurden, vermutlich auch kommende Spiele wie Need for Speed: Heat oder Star Wars Jedi: Fallen Order über die Valve-Plattform erwerben können. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dennoch den Origin-Launcher nutzen muss, um die jeweiligen EA-Spiele zu starten - ähnlich, wie z.B. Ubisoft seine PC-Nutzer mit UPlay gängelt.