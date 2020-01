Electronic Arts: Chef von Respawn Entertainment leitet fortan DICE Los Angeles und baut das Studio um - 4Players.de

Vince Zampella, einer der Mitbegründer von Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order), wird ab diesem Jahr ein weiteres Studio leiten, und zwar DICE Los Angeles. Sowohl Respawn Entertainment als auch DICE Los Angeles gehören zu Electronic Arts. DICE Los Angeles wurde 2013 gegründet und hat seither an Titeln mitgearbeitet, die vorrangig von DICE Stockholm entwickelt wurden - wie Battlefield, Star Wars Battlefront oder Mirror's Edge Catalyst.In einem Bericht der LA Times wird ausgeführt, dass das Studio sehr wahrscheinlich einen neuen Namen erhalten und fortan an eigenen Projekten arbeiten wird. Das erste Vorhaben soll ein komplett "neues Spiel" sein. Das Studio wird unabhängig sein und nichts mit Respawn Entertainment oder DICE Stockholm zu tun haben.Zampella wird weiterhin eine zentrale Rolle bei der Leitung von Respawn Entertainment spielen, da aber Respawn mittlerweile über eine stabile Führungsstruktur verfügt, kann er auch andere Aufgaben übernehmen. Derzeit leitet Stig Asmussen (Star Wars Jedi: Fallen Order) die "narrative Abteilung" von Respawn. Chad Grenier wird sich weiter um Apex Legends kümmern und Peter Hirschmann hat Medal of Honor: Above and Beyond im Griff. Zampella sieht sich eher als Chef-Trainer (Head-Coach) des Unternehmens.