Electronic Arts: Stellt kostenlose Upgrades seiner Spiele für PS5 und Xbox Series X in Aussicht

Electronic Arts plant offenbar, für einen Teil seiner aktuellen sowie kommenden Spielen aus der PS4- und One-Bibliothek kostenlose Upgrades zu veröffentlichen, damit man sie auf den kommenden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X weiterverwenden kann. Das hat COO Blake Jorgensen nach Angaben von WCCFTECH in einer Telefonkonferenz in Aussicht gestellt.Das erinnert an das so genannte Smart Delivery System, das Microsoft für seine neue Konsole bereits angekündigt hat. Da Jorgensen von Konsolen im Plural spricht, ist davon auszugehen, dass Sony bei der PlayStation 5 ein vergleichbares Feature anbieten könnte, obwohl es offiziell bisher noch nicht angekündigt wurde.Jorgensen im Original-Wortlaut:"Note that this year the phasing includes the effect of revenue recognition from the games we are launching for the current generation of consoles that can also be upgraded free for the next generation".