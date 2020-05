Electronic Arts: Eigenes Upgrade-System statt Smart Delivery - Nachteile für Spieler?

Es hatte sich zwar schon angedeutet , aber jetzt herrscht Gewissheit: Wie The Verge berichtet, tanzt Publisher Electronic Arts beim Thema Smart Delivery aus der Reihe und setzt im Gegensatz zu vielen anderen Drittherstellern lieber auf ein eigenes System, um ausgewählte Spiele von der aktuellen auf die nächste Konsolengeneration ohne Zusatzkosten für die Nutzer zu transferieren.Was im ersten Moment so klingt wie eine exakte Kopie des von Microsoft vorgestellten Konzepts rund um Smart Delivery, offenbart im Detail dennoch einen eklatanten Unterschied: Bei Electronic Arts ist das kostenlose Angebot für ein Upgrade offenbar nur in einem begrenzten Zeitraum möglich. Laut The Verge müssen die Nutzer Madden NFL 21 auf der Xbox One bis zum 31. Dezember 2020 gekauft haben, um die kostenlose Upgrade-Funktion überhaupt nutzen zu dürfen. Hinzu kommt, dass man das Upgrade auf die Series X spätestens bis zum 31. März 2021 durchgeführt haben muss. Wer sich also erst nach diesem Datum die neue Konsole kauft, geht selbst dann beim Next-Gen-Update leer aus, wenn man sich das Spiel vor dem Silvester-Ultimatum für die One gekauft hat. Gut möglich also, dass EA die Spieler anschließend erneut zur Kasse bitten wird.Bei Smart Delivery ist derweil bisher nichts davon bekannt, wonach die Nutzung der Funktion einer zeitlichen Beschränkung unterliegt.