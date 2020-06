Electronic Arts: Neues Need for Speed entsteht wieder bei Criterion

Der nächste Teil der Rennspiel-Serie Need for Speed befindet sich bei Criterion Games in Arbeit. Das hat Matt Webster, General Manager des EA-Studios, in einem Blog-Beitrag angekündigt."Wir konzentrieren uns darauf, Criterions einzigartigen Ansatz, das unvergleichliche Spielgefühl und qualitativ hochwertige Innovationen zu realisieren, die eine neue Zukunft für dieser wunderbare Spielserie einläuten werden", so Webster.Criterion ist zwar vor allem für die rasante Arcade-Rennserie Burnout bekannt, war aber bereits in die Entwicklung der NfS-Teile Hot Pursuit (2010), Most Wanted (2012) und Rivals (2015) involviert. Zuletzt zeichnete aber vor allem Ghost Games für die Spiele der Reihe verantwortlich, das in EA Gothenburg umbenannt wird und fortan primär nur noch als technisches Support-Studio im EA-Studio-Netzwerk fungieren soll. Diese Aufgabe hatte zuvor Criterion inne und war vor allem Zuarbeiter für DICE. Von Criterion stammte u.a. die beeindruckende VR-Mission von Star Wars: Battlefront. Darüber lieferte man auch Unterstützung bei Star Wars: Battlefront 2 (Weltraumschlachten) und Battlefield 5.