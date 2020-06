Electronic Arts: Next-Gen-Upgrade-System vorerst auf digitale Versionen beschränkt

Am Beispiel Madden NFL 21 räumt Electronic Arts ein , dass das geplante Upgrade-System bei PS5 und Xbox Series X vorerst ausschließlich mit den digitalen Versionen der Spiele funktionieren wird. Demnach ist es nicht möglich, die Option für ein Next-Gen-Update in Anspruch zu nehmen, wenn man das besagte Spiel für die PS4 oder Xbox One nur auf Disk besitzt.In diesem Zusammenhang kündigt man aber gleichzeitig an, dass derzeit Untersuchungen laufen, ob und wie man auch einen Transfer von der alten Disk-Version zur digitalen Next-Gen-Variante umsetzen könnte. Die Beschränkung von Features auf digitale Versionen ist übrigens nicht neu: Bei Xbox Play Anywhere erhält man bei Spielen z.B. ebenfalls nur dann die beiden Fassungen für Xbox One und PC, wenn man sich beim Kauf für die digitale Version entscheidet.