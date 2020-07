Electronic Arts: Geschäftsbericht: Erstes Quartal mit mehr Umsatz, aber weniger Gewinn

Electronic Arts hat in einem neuen Geschäftsbericht die Zahlen seines ersten Quartals im laufenden Geschäftsjahr veröffentlicht (01.04.2020 bis 30.06.2020). Demnach konnte man den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent steigern und verbucht dort für den Zeitraum 1,227 Milliarden Euro.Der Gewinn fällt mit 306,67 Millionen Euro aber um 74 Prozent geringer aus als im Vorjahr, wo man noch 1,273 Milliarden Euro erwirtschaften konnte. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass man im letztjährigen Quartal einmalige Steuervergünstigen verbuchen konnte und die Werte auch aus diesem Grund im Vergleich deutlich höher ausfielen.Bei EA scheint man mit den Zahlen jedenfalls sehr zufrieden zu sein:"Das war ein außergewöhnliches Quartal und wir sind sehr stolz auf alles, was unsere Teams bei Electronic Arts für unsere Spieler und Communities leistet", so CEO Andrew Wilson. "Wir haben neue Spiele veröffentlicht, sehr engagierte Spieler in unseren Live-Services und konnten Millionen neuer Spieler in unserem Netzwerk willkommen heißen."