Electronic Arts: Abo-Dienste werden umbenannt: Aus EA Access und Origin Access wird EA Play

Electronic Arts wird die eigenen Abo-Dienste anpassen und zur Vereinfachung mit neuen Namen versehen. Ab dem 18. August werden EA Access (PlayStation und Xbox) und Origin Access Basic (PC) in "EA Play" umbenannt. Origin Access Premier wird zu "EA Play Pro". Die bisherigen Leistungen (Zugriff auf Spiele-Bibliothek, früherer Spiele-Launch, Mitgliedschaftsrabatt) sollen beibehalten und in den kommenden Monaten erweitert werden. Der Mitgliedschaftsdienst wird demnächst auch via Steam angeboten. EA : "Wie bereits erwähnt, können Mitglieder auf exklusive Herausforderungen und Belohnungen im Spiel zugreifen, exklusive Inhalte für Mitglieder freischalten, Spiele vor der Veröffentlichung spielen, sofortigen Zugriff auf eine Sammlung unserer beliebtesten Spielereihen und Top-Titel erhalten und 10 % bei digitalen EA-Käufen von Spielen, DLCs und mehr sparen. Aber was genau meinen wir mit exklusiven Herausforderungen, Belohnungen und Inhalten? (...) Das hängt ganz vom Spiel ab, aber im Allgemeinen geht es um Vorteile wie Early Access-Herausforderungen und um Belohnungen wie Ultimate Team Packs, exklusive kosmetische Gegenstände und ähnliches."Bisher war "EA Play" die hauseigene Showcase-Präsentation im Rahmen der E3. Daher wird die Veranstaltung in "EA Play Live" umbenannt.