Electronic Arts: (Exklusive) Zusammenarbeit mit der Bundesliga um mehrere Jahre verlängert

Electronic Arts und die Bundesliga haben ihre Partnerschaft heute "um mehrere Jahre" verlängert. Damit bleibt EA Sports der exklusive offizielle Lizenzpartner der 1. und 2. Bundesliga. Konkrete Angaben über die Länge der Vertragslaufzeit und die monetären Aspekte wurden nicht veröffentlicht."Unsere Partnerschaft mit der Bundesliga baut den Status von EA Sports FIFA als authentischstes interaktives Fußballerlebnis der Welt weiter aus. Nur in FIFA 21 können Millionen von Bundesliga-Fans mit allen 18 Clubs spielen, vom letztjährigen Meister bis zu den Aufsteigern. Und nur hier können sie in Stadien wie der Paderborner Benteler-Arena oder dem Berliner Stadion an der Alten Försterei antreten und den Klassiker vor der Gelben Wand des Signal Iduna Parks erleben", kommentierte Nick Wlodyka, Vice President und GM bei EA Sports FIFA. "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Partnerschaft mit der Bundesliga weiter auszubauen und die ambitionierten technischen Fähigkeiten und die eSports-Vision der DFL zu unterstützen."Electronic Arts: "Beide Organisationen werden weiterhin authentische Bundesliga-Inhalte hinzufügen. In FIFA 21 sind die beiden Stadien des SC Paderborn 07 und des 1. FC Union Berlin neu dabei. Die Vereinbarung unterstreicht die enormen Erfolge, die EA SPORTS mit FIFA, einem der größten Entertainment-Franchises der Welt, feiern kann. EA Sports FIFA 20 für Konsole und PC ist das meistgespielte Spiel in der Geschichte der Spielereihe und konnte mit seinen Inhalten ein Zuschauerwachstum von 260 Prozent im Jahresvergleich verzeichnen."FIFA 21 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit ab 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Origin und Steam) erhältlich.