Electronic Arts: Star Wars: Squadrons hat die Erwartungen übertroffen, 35 Mio. FIFA-20-Spieler und ein Remaster im Anmarsch

Today on a call with design leads for Apex, about half the room was complaining about the Battle Pass, and commenting that we should've focused more on that as well as bugs and stuff during playtests.



We missed the mark with v1 here, but gonna try to make good. https://t.co/xPm2Cumqkp



— Ryan K. Rigney (@RKRigney) November 6, 2020





EA also said they plan to release a new EA Originals title (Indie) and Remaster before March 31, 2021.



It's not officially confirmed what these titles are, but I would imagine the latter is the heavily rumored Mass Effect Trilogy Remaster. pic.twitter.com/WIaKw2q31q



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 5, 2020

Neben dem Plan, dass das nächste Battlefield -Spiel von DICE zu Weihnachten 2021 veröffentlicht werden soll, hat Electronic Arts im Geschäftsbericht und bei der Investoren-Konferenz noch weitere Details bekannt gegeben. So hat Star Wars: Squadrons die Verkaufserwartungen übertroffen. Der Abo-Dienst EA Play zählt mittlerweile 6,5 Mio. Nutzer (vor der Integration in den Xbox Game Pass) und die UFC-Lizenz wurde bis 2030 verlängert. Madden NFL 21 zählt 30 Prozent mehr Spieler im Vergleich zum Vorjahr (Anteil des Digitalabsatzes liegt bei 66%). FIFA 20 hat seit dem Verkaufsstart fast 35 Millionen Spieler auf PC und Konsolen erreicht. Angaben zu FIFA 21 wurden nicht gemacht (außer: Anteil des Digitalabsatzes liegt bei 50%), da der Geschäftsbericht im Regelfall nur den Zeitraum bis Ende September umfasst, außer es gibt besonderes Erfolge wie bei Star Wars: Squadrons zu vermelden. Rocket Arena wurde in dem Bericht nicht erwähnt und kann wohl als Flop verbucht werden.Außerdem soll Apex Legends bis zum Ende des Jahres eine Milliarden-Dollar-Franchise werden. Bei der Gestaltung des Battle-Pass-Fortschrittes der siebten Saison haben die Entwickler übrigens "danebengelegen", da der Fortschritt zu lange dauerte. Erste Anpassungen wurden bereits vorgenommen.Bis Ende März 2021 sollen noch ein Indie-Spiel (EA Originals) und ein Remaster erscheinen. Der Remaster ist sehr wahrscheinlich Mass Effect Trilogy Remastered. Die Ankündigung soll im Laufe des Tages erfolgen, weil heute "N7-Day" ist. Ansonsten will Electronic Arts mindestens sechs Spiele zwischen April 2021 und Ende März 2022 veröffentlichen, darunter ein neues Need for Speed, das nächste Battlefield und die obligatorischen Sportspiele (FIFA, Madden, NHL).