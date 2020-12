Electronic Arts: Next-Generation-Updates für FIFA 21 und Madden NFL 21 sind startklar

Electronic Arts hat die Umsetzungen von Madden NFL 21 und FIFA 21 auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht. Die Entwickler versprechen "schnellere Ladezeiten, realistischere und flüssigere Spielerbewegungen, authentische Spiel- und Spieltagserlebnisse in den Stadien sowie Optimierungen bei Rendering und Ausleuchtung". Auf der PS5 wird außerdem das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützt. Matthias bereitet ebenfalls einen Test von FIFA 21 auf der neuen Konsolen-Generation vor.Diejenigen, die Madden NFL 21 und/oder FIFA 21 für Xbox One und/oder PlayStation 4 gekauft haben oder noch kaufen werden, können die Spielversion für Xbox Series X|S und/oder PlayStation 5 bis zum Release von Madden NFL 22 und FIFA 22 kostenlos erhalten. Die Spieler können ihre Fortschritte und Inhalte aus Ultimate Team, The Yard und beiden Franchise-Modi (Madden NFL 21) bzw. ihre Fortschritte und Inhalte aus Ultimate Team und Volta Football (FIFA 21) mitnehmen. Alternativ können auch eigenständige "NXT-LVL-Versionen" der Spiele für je 79,99 Euro auf PS5 und Xbox Series X|S gekauft werden.Die Spieler der PC-Version bekommen übrigens kein "Next-Gen-Upgrade" spendiert, weil die Entwickler die Systemanforderungen möglichst "niedrig" halten wollen ( wir berichteten )."Madden NFL 21 präsentiert Spielerbewegungen der nächsten Generation auf der Grundlage echter Spielerdaten aus den NFL Next Gen Stats. Die Daten erfassen das Tempo und den Antritt jedes einzelnen NFL-Spielers und sorgen mithilfe von Frostbite für nahtlose, statistikbasierte Animationen. So ermöglicht das Spiel die bislang realistischsten und flüssigsten Spielerbewegungen und ein noch authentischeres Spieltagserlebnis. Das überarbeitete Spielzugsansage-System erleichtert es, den besten Spielern den Ball zu geben und Lieblingsspielzüge für den späteren Einsatz zu speichern. Das Deferred Lighting sorgt für noch schärfere Grafik, die Spielerkörper wurden verbessert und eine neue Kleidungsanimations-Technik wurde eingebaut, die die Silhouetten optimiert und sogar Trikotfalten in der Bewegung abbildet. Neues standortbasiertes Audio erweckt außerdem den Sound der NFL zum Leben.""FIFA 21 versetzt die Spieler in ein packendes Fußballerlebnis, mit der EA SPORTS GameCam, die vom Look der allerbesten Fußballübertragungen inspiriert wurde und dem Deferred-Lighting-System 'LiveLight Rendering', das sämtliche Aspekte des Spielerlebnisses auf dem Rasen optimiert. Tausende von authentischen Fangesängen, die exklusiv in den größten Wettbewerben der Welt aufgenommen wurden, darunter Bundesliga, Premier League und LaLiga, sorgen für die ultimative EA-Sports-Audioatmosphäre. Dank der Power von Frostbite dürfen sich die Fans auf noch größere Detailtiefe bei der Körperdarstellung, Muskelbewegungen und Balldeformation nach Schüssen sowie im Wind wehende Haarsträhnen freuen.""Das gesamte EA-SportsTeam ist begeistert, die Power von Madden NFL 21 und FIFA 21 auf Next Gen zu entfesseln", sagte Cam Weber, EVP und Group GM von EA Sports. "Die Next-Gen-Technologie hat es uns ermöglicht, für noch größere Authentizität zu sorgen und sportspezifische Features wie die NFL Next Gen Stats in Madden NFL 21 oder die Next-Level-Spielerbewegungen und -Fußballphysik in FIFA 21 einzubauen. Als Sportfans möchten wir, dass alle in diesem Jahr mit Madden und FIFA das nächste Level des Sports spüren können. Das ist erst der Anfang, und wir freuen uns darauf, auf diesen neuen Plattformen weiterhin innovativ zu sein."