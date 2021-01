Electronic Arts: Exklusive Lizenz für Star Wars wird nicht verlängert; Ubi-Spiel wohl nicht vor 2023

With today's news that Ubisoft Massive is making a Star Wars game, it's official that the EA exclusivity arrangement won't be renewed past 2023. Good news for Star Wars fans and probably even for EA, whose current leaders inherited a licensing deal they never wanted



Die Ankündigung eines Star-Wars-Spiels von Ubisoft hat es in Kombination mit der kürzlich kommunizierten Rückkehr des Labels Lucasfilm Games zwar schon vorweg genommen, aber Jason Schreier vom Wirtschaftsdienst Bloomberg hebt bei Twitter nocheinmal hervor, dass damit die Vereinbarung zwischen Disney und Electronic Arts zur exklusiven Entwicklung von Videospielen im Universum von Star Wars nach zehn Jahren endet und nicht verlängert werden wird.Dies lässt gleichzeitig Rückschlüsse auf das jüngst angekündigte Projekt von Ubisoft zu: Hier kann man damit rechnen, dass das Open-World-Spiel von Massive Entertainment ("The Division 2") nicht vor dem Auslaufen der Lizenzabkommens mit EA und damit nicht vor 2023 erscheinen wird.Was Electronic Arts aus der exklusiven Nutzung der lukrativen Star-Wars-Lizenz gemacht hat, ist bekanntlich mager: Seit 2013 wurden mit zwei Titeln aus der Reihe Star Wars: Battlefront Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars: Squadron s lediglich vier Spiele veröffentlicht. Wie Schreier ebenfalls schreibt, wurden mindestens drei Projekte (Codenamen: Ragtag, Orca, Viking) rund um Star Wars eingestellt. Das Lootbox-Fiasko rund um Battlefront 2 und die damit verbundene Rufschädigung der Marke dürften neben der geringen Anzahl an Spielen ebenfalls dazu beigetragen haben, dass Disney kein Interesse mehr daran hatte, die exklusive Partnerschaft mit EA zu verlängern.Stattdessen verfolgt man bei Disney offenbar ab sofort den Ansatz, nicht länger auf exklusive Vereinbarungen zu setzen, sondern Star Wars zusammen mit der Rückkehr von Lucasfilm Games an verschiedene Publisher und Entwicklerstudios zu lizenzieren. Das bedeutet, dass auch Electronic Arts theoretisch weiter an Bord ist und z.B. einer möglichen Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order nichts im Wege stehen dürfte.