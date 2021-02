Electronic Arts: Kauf von Codemasters abgeschlossen

Electronic Arts hat die Übernahme von Codemasters mit dem Abschluss des Kaufs endgültig besiegelt. Nach eigenen Angaben zahlte man für jede Stammaktie in bar 604 Pence (ca. 8,37 Dollar) und ließ sich die Übernahme der Rennspiel-Spezialisten damit 1,2 Milliarden Dollar kosten.Der Publisher bezeichnet den Zusammenschluss als eine "aufregende neue Ära der Rennspiel-Unterhaltung"."Dies ist der Beginn einer aufregenden neuen Ära für Rennspiele und neue Inhalte, in der wir die talentierten Teams von Electronic Arts und Codemasters zusammenbringen", sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts. "Die Rennsport-Fangemeinde wächst weltweit weiter und die Spielereihen in unserem gemeinsamen Portfolio werden es uns ermöglichen, innovative neue Spielerlebnisse zu erschaffen und mehr Spieler in die aufregende Welt der Autos und des Motorsports zu entführen. Unsere Teams werden zu einem weltweit führenden Entwickler im Bereich der Rennunterhaltung werden, mit fantastischen Games für Spieler auf allen Plattformen. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam loszulegen.""Heute ist ein Meilenstein in der Geschichte von Codemasters und ein aufregender Tag für all unsere Mitarbeiter und Spieler", sagte Frank Sagnier, CEO von Codemasters. "Die Partnerschaft mit EA wird es unseren Teams ermöglichen, unsere hochgelobten Franchises weiter auszubauen und zu verbessern und mit ihnen über EAs Spielernetzwerk ein riesiges Publikum weltweit zu erreichen. Gemeinsam können wir das Genre der Rennspiele neu definieren, um noch fesselndere Spielerlebnisse für Fans auf der ganzen Welt zu erschaffen."Die Übernahme von Codemasters stellt laut Electronic Arts einen Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Der Publisher erwartet durch den Erwerb höhere Nettogewinne und eine allgemeine Steigerung der Rentabilität.Auch Take-Two hatte mit einer Übernahme des britischen Rennspiel-Studios geliebäugelt , wollte einem potenziellen Bieter-Wettstreit mit Electronic Arts aber aus dem Weg gehen und zog sich wieder zurück.