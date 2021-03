Electronic Arts: Spiele von Silver Rain Games werden bei EA Originals erscheinen

Silver Rain Games hat einen Vertrag mit dem EA-Originals-Label von Electronic Arts unterzeichnet. EA Originals wird die Entwicklung der bevorstehenden und noch nicht angekündigten Spiele des Studios finanziell unterstützen und dem Team mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch das Studio Hazelight ( A Way Out und It Takes Two ) gehört zum EA-Originals-Label.Silver Rain Games (UK) wurde im Dezember 2019 von Abubakar Salim (HBO-Serie: Raised by Wolves) und Melissa Phillips (Head of Studio) gegründet."Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, zum Nachdenken anregende und innovative Spiele und Inhalte für verschiedene Unterhaltungsmedien zu entwickeln. Seit seiner Gründung Ende 2019 ist das Studio schnell gewachsen und hat jetzt etwa 20 Mitarbeitende, die aktuell alle von zu Hause arbeiten", heißt es in der Ankündigung."In diesem herausfordernden Jahr haben wir ein außergewöhnlich kreatives und internationales Team zusammengestellt, das mit seinen Projekten die weltoffenen Sichtweisen der einzelnen Mitarbeitenden zum Leben erwecken möchte. Gemeinsam werden wir ein aufregendes Universum erschaffen, in dem die hohe Kunst des Geschichtenerzählens perfektioniert wird", sagte Salim. "Wir könnten keine besseren Partner als das EA Originals-Team haben, denn es unterstützt uns auf unserer Reise enorm. Jeder im Team teilt unsere Vision, die Menschen zu inspirieren und zu unterhalten. Gleichzeitig sind sie auch alle diesem neuen Zeitalter der Videospielentwicklung vollkommen aufgeschlossen.""Wir haben das gesamte letzte Jahr damit verbracht, unser Team aufzubauen, und haben jetzt einige außergewöhnlich begabte Leute an Bord, die uns dabei unterstützen, dieses Projekt erfolgreich zu machen", sagte Phillips. "Ich freue mich, zu sehen, wie das Team immer weiter wächst, was uns die Gelegenheit gibt, die Qualität unserer Arbeit unter Beweis zu stellen.""Wir schätzen uns sehr glücklich, mit Abu, Mel und dem gesamten Team von Silver Rain zusammenarbeiten zu dürfen", sagte Matt Bilbey, EVP Strategic Growth. "Sie bilden ein aufregendes, neues und unabhängiges Studio, das für ein außergewöhnliches und innovatives neues Spielerlebnis sorgen wird. Wir freuen uns schon darauf, sie auf dieser epischen Reise zu begleiten und sie, wenn die Zeit dafür gekommen ist, mit Spielern aus der ganzen Welt zu verknüpfen."