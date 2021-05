Electronic Arts: EA Play Live für Juli datiert

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm



— Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

Electronic Arts hat angekündigt , dass die Veranstaltung EA Play Live in diesem Jahr am 22. Juli stattfinden wird. Geplant sind Live-Übertragungen, Community-Inhalte und mehr. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.In der Vergangenheit fand EA Play meist im Vorfeld der E3 an einem Wochenende im Juni statt. Dabei handelte es sich in erster Linie um ein Community-Event, das man live vor Ort in Los Angeles erleben und wo Gäste bereits kommende EA-Titel anspielen konnten. Für Pressevertreter gab es zudem zusätzliche Veranstaltungen hinter verschlossenen Türen. Neue Spiele wurden außerdem in einer Pressekonferenz vorgestellt.Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Live-Veranstaltung mit Publikum im vergangenen Jahr einem digitalen Event weichen. Das dürfte auch 2021 der Fall sein.