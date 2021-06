Electronic Arts: Hacker erbeuten Informationen und Quellcodes

Electronic Arts ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das hat ein Sprecher des Publishers mittlerweile gegenüber CNN bestätigt, nachdem zuvor bei Vice der Vorfall thematisiert wurde. Den Angreifern ist es offenbar gelungen, etwa 780 Gigabyte an Daten zu stehlen. Darunter sollen sich die Quellcodes für Fifa 21, die Frostbyte Engine sowie weitere interne Tools befinden. Darüber hinaus prahlen die Hacker in Foren offenbar damit, dass sich auch der Code für die Matchmaker-Server, Informationen zu proprietären EA-Frameworks und Software Development Kits (SDKs) sowie Code-Bundles zur Steigerung der Effizienz in ihrem Besitz befinden.Wie aus diversen Hacking-Foren hervorgeht, besteht der Plan der Kriminellen wohl darin, die gestohlenen Daten zum Verkauf anzubieten. Mittlerweile hat EA bestätigt, dass die besagten Informationen tatsächlich im Rahmen der "Datenverletzung" in den Händen der Hacker gelandet sind. Gleichzeitig betont der Publisher, dass die Attacke nicht auf Nutzerdaten abgezielt habe und die Privatsphäre der Spieler nicht beeinträchtigt wurde.Als Folge des Vorfalls will EA mögliche Sicherheitslücken mittlerweile geschlossen haben und geht davon aus, dass der Hacker-Angriff keine negativen Auswirkungen auf den Spielbetrieb und das Geschäft nach sich ziehen wird. Man arbeitet laut eigener Aussage aktiv mit den Strafverfolgungsbehörden und Experten zusammen, um die Angreifer aufzuspüren und zur Verantwortung zu ziehen.