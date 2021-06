Electronic Arts: EA Motive soll an einem "Revival" arbeiten - Hinweis auf Dead Space?

Beim EA-Studios Motive werkelt man derzeit offenbar an einem "Revival" einer alten und bei Fans sehr beliebten Marke. Das behauptet zumindest die meist gut informierte Plaudertasche Jeff Grubb in einer Gesprächsrunde auf Youtube, die von VGC aufgegriffen wurde.Um was es sich dabei handeln dürfte, wird ebenfalls angedeutet: "Wir werden es sehen, wenn wir vorher nicht tot sind", so Grubb, der mit seiner Aussage auf die Rückkehr der futuristischen Horrorreihe Dead Space verweisen dürfte, über die schon seit längerer Zeit gemunkelt wird.Die Ankündigung soll im Rahmen der Veranstaltung EA Play im kommenden Monat am 22. Juli erfolgen. Dann dürfte sich klären, ob Dead Space tatsächlich zurückkehrt und in welcher Form. Nach Mass Effect: Legendary Edition erscheint eine Remaster-Sammlung als wahrscheinlich, aber vielleicht ist man bei EA auch einer Fortsetzung nicht komplett abgeneigt.Das ursprüngliche Studio wird aber nicht involviert sein: Visceral Games wurde nach dem enttäuschende Feedback zu Dead Space 3 und dem kommerziell nicht sonderlichen Battlefield-Ableger Hardline im Jahr 2017 von EA geschlossen. Beim Star-Wars-Spiel mit dem Codenamen Ragtag, das bei Motive unter der Leitung von Amy Hennig (" Uncharted ") entstehen und ein Action-Adventure für Solisten werden sollte, wurde ebenfalls der Stecker gezogen. Zuletzt lieferte das Studio, das von Jade Raymond mit aufgebaut wurde, das starke Weltraum-Kampfspiel Star Wars: Squadrons