Electronic Arts: Diverse Events geplant, kein Dragon Age und Mass Effect bei EA Play Live

We’re hard at work creating the next @dragonage and @masseffect games and have some exciting stuff coming to @SWTOR this year. While we won’t be showing anything at EA Play Live, be sure to check out our SWTOR Livestream at 12PM PT today for info on what’s to come!



— BioWare (@bioware) July 1, 2021

Neben dem Haupt-Event EA Play Live, das am 22. Juli startet, plant Electronic Arts im Vorfeld weitere Veranstaltungen, um einige der kommenden Spiele etwas näher vorzustellen oder Indie-Produktionen in den Fokus zu rücken. Auf der offiziellen Webseite hat der Publisher jetzt einen Zeitplan für die Sendungen veröffentlicht, die als EA Play Live Spotlight bezeichnet werden.Hier die Übersicht:08.07.21, 19:00 Uhr (MEZ): Die Zukunft der First-Person-ShooterAllgemeine Diskussionen über das Shooter-Genre, aber auch mit Blick auf Apex Legens und Battlefield 2042. Teilnehmer: DICE General Manager Oskar Gabrielson, DICE LAs General Manager Christian Grass, Respawns Gründer und Group GM Vince Zampella und Chad Grenier (Apex Game Director).13.07.21, 19:00 Uhr (MEZ) - Indie-StudiosPanel mit Josef Fares von Hazelight ( It Takes Two ), Olov Redmalm von Zoink ( Lost in Random ), Melissa Phillips und Abubakar Salim von Silver Rain Games und Guha Bala von Velan ( Knockout City ).19.07.21, 01:00 Uhr (MEZ) - Madden NFL 2220.07.21, 19:00 Uhr (MEZ) - EA SportsEine weitere Übersicht gibt es hier Wer sich dagegen erhofft, im Rahmen von EA Play Live etwas Neues zu den BioWare-Reihen Dragon Age oder Mass Effect erfahren, wird enttäuscht: Über Twitter hat das Studio bekannt gegeben, dass man zwar hart an beiden Spielen arbeitet, es aber nichts zu sehen geben wird. Stattdessen will man sich bei BioWare einzig auf Neuigkeiten rund um das MMO Star Wars: The Old Republic fokussieren, das 2022 sein zehnjähriges Jubiläum feiert und Ende des Jahres mit der frisch angekündigten Erweiterung "Vermächtis der Sith" fortgesetzt wird.