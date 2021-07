Electronic Arts: Keine Pläne für Ingame-Werbung

Electronic Arts hat derzeit keinerlei Pläne, Werbung in Spielen zu schalten (Ingame-Werbung). Wie PC Gamer berichtet, hatte ein angeblicher Deal zwischen dem Publisher und einem Tech-Unternehmen namens "playerWON" zu der Befürchtung gefühlt, das EA ähnliche Pläne im Sinn haben könnte wie zuletzt Facebook ( siehe News ).In einer Stellungnahme von EA heißt es:"In Anbetracht falscher Berichte, wonach wir die Einführung von Werbungen im "TV-Format" in unseren Spielen planen, wollen wir klarstellen, dass Ingame-Werbung in Konsolenspielen derzeit für uns kein Thema ist und wir keinerlei Abmachungen für ein solches Vorhaben unterschrieben haben. Unser Hauptfokus liegt weiterhin darauf, die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten."