Electronic Arts: Star Wars kein Thema bei EA Play; Ankündigungen wohl erst 2022

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!



— EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021

Im Rahmen von EA Play wird es am 22. Juli keinerlei Ankündigungen oder Neuigkeiten rund um kommende Spiele zu Star Wars geben. Das hat Electronic Arts via Twitter klargestellt. Demnach will man erst im kommenden Jahr die Pläne vorstellen, die man mit der bekannten Marke von Lucasfilm / Disney verfolgt.Gemunkelt wird bereits, dass Respawn nach dem überwältigenden Erfolg von Star Wars: Jedi Fallen Order an einer Fortsetzung des gelungenen Action-Adventures versuchen darf. Nachdem es in diesem Jahr in Battlefield 2042 auf die Shooter-Schlachtfelder geht, könnte DICE sich danach theoretisch einem neuen Ableger der Battlefront-Reihe widmen.Nach zehn Jahren besitzt EA die lukrative Lizenz mittlerweile nicht mehr exklusiv - wahrscheinlich auch deshalb, weil Disney über die relativ geringe Anzahl an Star-Wars-Spielen und die Lootbox-Diskussionen rund um Battlefront 2 nicht glücklich war. Als Folge dessen dürfen jetzt auch andere Studios und Publisher Spiele für das Star-Wars-Universum entwickeln, darunter Ubisoft, wo ebenfalls ein Action-Adventure in der Mache ist, das wahrscheinlich eine offene Spielwelt bieten wird.