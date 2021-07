Electronic Arts: Respawn sucht Entwickler für "brandneues Einzelspieler-Abenteuer"

We're developing a brand new singleplayer adventure from Respawn Entertainment. We're a small, but ambitious team with a history of dreaming big and making splashes. Come work with us:https://t.co/UCeYwarI6khttps://t.co/Qeonc5IzfGhttps://t.co/rKxhtgXFiUhttps://t.co/rNaI4zoq0J pic.twitter.com/g0zgQVUS4D



Erwähnt werden in dem Zusammenhang Stellen für einen Lead Technical Game Designer, einen Senior Technical Game Designer, einen Senior Combat Designer sowie einen Senior Level Designer. Details über die geplante Ausrichtung des Spiels werden noch nicht verraten. Es wird allerdings ein relativ hohes Maß an möglichen eigenen Ideen und Innovationen beworben. Auf der Studio-Website fallen die Ausschreibungen seltsamerweise unter die Kategorie "Singleplayer Incubation Team", welche eigentlich von der Kategorie "New Game Incubation Team" getrennt ist. In Letzterem sollen mit Hilfe der Unreal Engine 4 z.B. Charakter-Animationen, "Script Behavior Trees", Spezialeffekte und System-Tuning" betrieben werden. Im "Singleplayer Incubation Team" werden Dinge wie der "Core-Loop" oder der Start von Kämpfen festgelegt - mit Angriffsphase, Rückzug oder dem folgenden Einfluss des Fortschritts auf die Auseinandersetzungen. Näheres hat Respawn bislang nicht verraten.

Electronic Art's Studio Respawn Entertainment ( Titanfall Medal of Honor: Above and Beyond ) arbeitet derzeit an einem neuen Einzelspieler-Abenteuer: Das geht aus einem Tweet zu einer aktuellen Stellenausschreibung hervor, die pcgamer.com aufgefallen ist. Creative Director Mohammad Alavi erläuterte auf dem Kurznachrichtendienst:"Wir entwickeln ein brandneues Einzelspieler-Abenteuer von Respawn Entertainment. Wir sind ein kleines, aber ambitioniertes Team mit einer Geschichte, von Großem zu träumen und eine Welle zu machen. Kommt und arbeitet mit uns: