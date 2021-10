Electronic Arts: Gerücht: Lizenz-Verhandlungen mit der FIFA stocken; mehr als eine Millarde Dollar für vier Jahre

A new report in the @nytimes states that the dispute between EA and FIFA is related to cost and new revenue streams



FIFA wants to charge EA double the amount ($1bn+ every 4 years) for the license and limit EA's ability to monetise beyond the game itselfhttps://t.co/5gNas9Iz9b pic.twitter.com/hZ9YnOZDMN



Am 31. Dezember 2022 (also nach der Weltmeisterschaft in Katar) wird die langjährige Partnerschaft zwischen Electronic Arts und der FIFA vertragsgemäß enden. Ob der Vertrag erneuert wird, ist noch unklar, denn die New York Times meldet, dass die seit mindestens zwei Jahren andauernden Verhandlungen über die Erneuerung des Vertrags ins Stocken geraten wären. Der Grund: Die FIFA möchte mehr Geld für die Lizenz. Der Bericht basiert auf Angaben von mehreren Personen, die in Verbindung mit den Verhandlungen stehen würden. Mittlerweile scheint EA Sport sogar das Scheitern der Verhandlungen in Betracht zu ziehen, denn Cam Weber (Group General Manager von EA Sports) brachte die mögliche Umbenennung des Fußballspiels öffentlich ins Spiel, höchstwahrscheinlich um den Druck auf die FIFA zu erhöhen ( wir berichteten ).Laut Bericht verlangt die FIFA von Electronic Arts bzw. EA Sports den doppelten Betrag für die Lizenz (mehr als 1 Milliarde Dollar alle vier Jahre)."Da die FIFA-Lizenz EA Sports nur die Nutzung des Namens und des Logos der Organisation sowie die Rechte an der Weltmeisterschaft gewährt, (...) scheint der Spielehersteller zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Abbruch der Zusammenarbeit nicht die Art von existenzieller Bedrohung darstellen würde, mit der er konfrontiert wäre, wenn er die Lizenzen für eine andere äußerst beliebte Sportserie, Madden NFL, verlieren würde", heißt es in dem Bericht.Außerdem sollen die Möglichkeiten von Electronic Arts, über das Spiel hinaus Geld mit der lizenzierten Marke zu verdienen, eingeschränkt werden."Die FIFA würde es vorziehen, die Exklusivrechte von EA auf die engen Parameter der Verwendung in einem Fußballspiel zu beschränken, wahrscheinlich in dem Bemühen, neue Einnahmequellen für die Rechte zu finden, die sie behalten würde. EA Sports hingegen vertritt die Ansicht, dass es dem Unternehmen erlaubt sein sollte, innerhalb seines FIFA-Videospiel-Ökosystems auch andere Möglichkeiten zu nutzen, wie z. B. Highlights aus aktuellen Spielen, Arena-Videospiel-Turniere und digitale Produkte wie NFTs", schreibt die New York Times.