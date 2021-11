Electronic Arts: Gerücht: Die Chancen auf Star Wars Battlefront 3 stehen schlecht

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.



“It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money”, said one past developer.



In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte und Spekulationen darum, ob und wann der Multiplayer-Shooter Star Wars Battlefront 3 erscheinen könnte. Immerhin liegt der Release des Vorgängers bereits vier Jahre zurück. Doch die Chancen auf eine dritte Episode scheinen nicht sonderlich gut zu stehen.Das lassen zumindest aktuelle Tweets des bekannten Branchen-Insiders und Leakers Tom Henderson vermuten. Dieser hatte sich in der Vergangenheit durch mehrere korrekte Aussagen und Prognosen einen Namen gemacht. Seinen Informationen zufolge habe das Entwicklerstudio DICE zwar bereits ein Konzept für Star Wars Battlefront 3 bei Electronic Arts eingereicht. Allerdings sei dieser letztendlich abgelehnt worden – unter anderem auch aus finanziellen Gründen. So heißt es angeblich: „Es wurde abgelehnt, weil es 20 Prozent mehr Verkäufe benötigen würde, um dieselbe Menge an Geld zu verdienen.“Hinzu komme die Tatsache, dass mittlerweile mehrere wichtige Mitglieder des Battlefront-Teams das Unternehmen verlassen haben. Dazu zählt unter anderem der vorherige Creative Director Dennis Brännvall, der einen großen Einfluss auf die Serie hatte. Laut Henderson würdens sich aktuell zwar zwei Star-Wars-Teams unter dem Banner von EA in der Entwicklung befinden. Dabei handele es sich aber wohl eher um Singleplayer-Titel mit großem Story-Faktor.