Electronic Arts: Hat Anfang der 2000er scheinbar an einem Harry-Potter-MMO gearbeitet

Allem Anschein nach war unter dem Banner des Publishers Electronic Arts ein Online-Rollenspiel im Harry-Potter-Universum in Arbeit. Das behauptet zumindest Kimberly Salzer, die einst als Director of Product Marketing bei EA tätig war.In einem Interview mit den Kollegen von Original Gamer Life kam sie auf ein Projekt zu sprechen, an dem sie früher gearbeitet, das es jedoch nie auf den Markt geschafft hat. Ihren Ausführungen zufolge habe es sich dabei um ein Harry-Potter-MMO gehandelt, das sowohl Offline- als auch Online-Komponenten vorweisen konnte. Es habe sogar schon eine Beta-Version des Spiels gegeben, das Team sei sehr zuversichtlich gewesen. Allerdings seien die Führungskräfte anderer Ansicht gewesen und hätten sich letztendlich für die Einstellung des Projekts entschieden."Electronic Arts hatte zu dieser Zeit einige Veränderungen durchgemacht. Sie haben nicht gewusst oder nicht genug daran geglaubt, dass diese IP länger als ein bis zwei Jahre Bestand haben würde."Wann genau das alles passiert sein soll, hat Salzer während des Interviews nicht verraten. Bei einem genaueren Blick auf ihr LinkedIn-Profil erkennt man, dass sie zwischen 2000 und 2003 bei Electronic Arts gearbeitet hat. Das fällt in den Zeitabschnitt, in dem die beiden ersten Filme rund um Harry Potter in die Kinos kam und in der auch das bei EA produzierte Spiel zu Harry Potter und der Stein der Weisen veröffentlicht wurde.