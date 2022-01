Electronic Arts: Angeblich neues Need for Speed für Mobilsysteme bei Pokémon-Unite-Entwickler in Arbeit

Allem Anschein nach dürfen sich Fans der Rennspiel-Serie Need for Speed auf mobilen Nachschub freuen. Wie bei Reddit.com zu lesen ist, befindet sich derzeit wohl ein neues Spiel in der Entwicklung – und zwar bei TiMi Studio, das zuvor u.a. für Pokémon Unite zuständig war.Entsprechende Hinweise sind auf der Webseite des Mutterkonzerns Tencent zu finden. Dort sind aktuell mehrere Stellenausschreibungen geschaltet. Demnach sucht TiMi Studio für die Standorte in Shanghai und Shenzhen zahlreiche neue Mitarbeiter wie etwa Design-Spezialisten, Grafiker und Projektmanager. Diese sollen an einem Projekt mit dem Codenamen "Need for Speed Online Mobile" arbeiten. Den Beschreibungen zufolge handelt es sich dabei um ein Rennspiel, das in einer offenen Welt angesiedelt ist und entsprechend viel Freiraum für die Spieler bieten soll. Weitere konkrete Details sind bisher jedoch nicht bekannt, so dass den Spekulationen Tür und Tor geöffnet sind.Bis vor einiger Zeit hatte übrigens das Entwicklerstudio Criterion Games an einer neuen Episode von Need for Speed gearbeitet. Allerdings hatte der Publisher Electronic Arts dieses Projekt vorübergehend auf Eis legen lassen (wir berichteten ), damit das Team von Criterion bei den Arbeiten an dem Ego-Shooter Battlefield 2042 helfen konnte. Seitdem blieb es ruhig um diesen Titel.