Electronic Arts: Publisher bestätigt Entwicklung von drei neuen Spielen im Star-Wars-Universum, Respawn stark involviert

Es sieht ganz danach aus, dass Electronic Arts all seine Pläne mit der bald endenden Star-Wars-Lizenz in die Hände von Respawn Entertainment legt. Das Studio war 2019 bereits für Star Wars Jedi: Fallen Order verantwortlich und wird sich nun um gleich drei Projekte zur Sci-Fi-Saga kümmern. In Kooperation mit Lucasfilm Games wurde nun der Nachfolger zu Jedi Fallen Order offiziell bestätigt . Lange Zeit gab es Gerüchte um das Sequel, das möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen könnte – wenn man den Aussagen von Journalist Jeff Grubb glaubt. EA hat sich bisher aber nicht zu einem Termin geäußert.Darüber hinaus arbeitet Respawn Entertainment an einem First-Person-Shooter im Star-Wars-Universum. Details zum Spiel wurden allerdings nicht enthüllt. Das Team konnte in der Vergangenheit mit Titanfall oder Apex Legends aber bereits Erfahrung in diesem Genre sammeln. Abschließend befindet sich auch ein Strategiespiel in der Entwicklung. Hier wird Respawn als Publisher auftreten und dem Team von Bit Reactor zur Seite stehen. Das frisch gegründete Studio (wir berichteten ) besteht aus ehemaligen Mitarbeitern von Firaxis Games, die unter anderem an der XCOM-Reihe mitgewirkt haben. Auch hier haben die Verantwortlichen noch keine weiteren Infos geteilt.