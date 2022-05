Electronic Arts: FIFA-Macher plant offenbar Verkauf oder Zusammenschluss

Der Spieleindustrie steht womöglich der nächste große Zusammenschluss oder Verkauf eines Publishers bevor. Das geht aus einem Bericht bei Puck (via Kotaku ) hervor. Im Mittelpunkt steht dabei EA.Nicht näher genannten Insider-Quellen zufolge plant Electronic Arts den nächsten großen Schritt in der Konzerngeschichte. Entsprechende erste Verhandlungen sollen bereits stattgefunden haben, allerdings kam es bislang noch zu keinem Vertragsabschluss. Die exakte Richtung sei aber noch nicht ganz eindeutig: Einige Insider behaupten, dass man bei EA hartnäckig an einem Verkauf arbeiten würde. Andere wiederum sagen, dass ein Zusammenschluss bevorzugt würde, der CEO Andrew Wilson auch in Zukunft eine leitende Position sichert.Dem Bericht nach soll EA Gespräche mit anderen Größen der Tech- und Unterhaltungsindustrie geführt haben. Dazu zählen Disney, Apple, Amazon und NBCUniversal. Verhandlungen mit letzterem Unternehmen sollen am weitesten gekommen sein, ehe sie jedoch am Preis scheiterten. Zuvor soll Brian Roberts, CEO des NBCUniversal-Mutterkonzerns Comcast, über einen Ableger zusammen mit EA nachgedacht haben. Wilson hätte in einer möglichen Vertragsvariante die Führung des neu entstandenen Konzerns übernommen.EA hatte erst im Februar dieses Jahres angegeben, eher selbst Akquisitionen tätigen zu wollen. Schließlich hat man schon 2021 für fünf Milliarden US-Dollar andere Studios eingekauft. Ob, wann und mit wem ein konkretes Geschäft abgeschlossen wird, ist aktuell noch nicht sicher abzusehen. Electronic Arts soll sich aber durch die Übernahmemeldungen der letzten Zeit darin bestätigt fühlen, ebenfalls einen solchen Schritt anzustreben. Vor kurzem wurden mehrere milliardenschwere Geschäfte innerhalb der Gaming-Industrie bekannt, darunter natürlich der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft