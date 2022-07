Electronic Arts: Battlefield-Reihe soll Einzelspieler-Kampagnen zurückbekommen

EA sucht den perfekten Battlefield-Kampagnen-Designer

Electronic Arts will seiner Battlefield-Reihe künftig wieder echte Einzelspieler-Kampagnen spendieren. Das geht aus einem sehr spezifischen Job-Angebot des in Seattle ansässigen Studios hervor.In der Beschreibung der Stelle ist ausdrücklich von der Entwicklung einer "neuen Battlefield-Kampagne" die Rede. In der Rolle des Design Directors wäre man dafür zuständig, "ein erstklassiges Einzelspieler-Kampagnenerlebnis" mit einer "spielerorientierten Mentalität zu schaffen, motiviert durch das leidenschaftliche Ziel, die Spieler, die sich mit dem Spiel beschäftigen, zu verstehen und zu bedienen".Der ideale Kandidat für EAs Einzelspieler-Offensive sollte eine "Leidenschaft und ein Verständnis für Singleplayer-Kampagnen haben und wissen, wie man in diesem Bereich innovativ sein kann" heißt es in der Stellenbeschreibung weiter. Die Kursänderung überrascht, zieht man in Betracht, dass vor allem jüngere Battlefield-Teile wie Battlefield 2042 überhaupt keine Solo-Szenarien boten.Augenscheinlich möchte man in diesem Punkt nun etwas zurückrudern und zukünftig wieder "reichhaltige, aufregende Geschichten mit denkwürdigen Charakteren und starken Erlebnissen im Battlefield-Universum entwickeln". Bislang ist jedoch noch unklar, worum es bei dem neuen Projekt aus dem Hause Electronic Arts überhaupt konkret gehen soll.Die Meldung deckt sich mit den im Dezember getätigten Äußerungen von Respawn-Mitbegründer Vince Zampella ( IGN berichtete ), der behauptete, dass Electronic Arts an einem verbundenen Battlefield-Universum arbeiten würde. Immerhin konnte man mit Marcus Lehto, der bereits als Art Director für Bungie an den Halo-Spielen arbeitete , einen absoluten Experten für das Studio in Seattle engagieren. Erst jüngst musste sich EA mit den Vorwürfen herumschlagen, nur noch ein kleines Team an Battlefield 2042 arbeiten zu lassen , nachdem der Titel von einem schwierigen Start geplagt war.