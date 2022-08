Electronic Arts: Hinweise auf noch ein neues Marvel-Spiel verdichten sich

Neues Marvel-Spiel von EA: Black Panther oder Iron Man?





Henderson hält Gerüchte für besonders vage





Angeblich arbeitet Electronic Arts an noch einem weiteren neuen Marvel-Spiel. Insidern zufolge könnte sogar auch schon der Superheld, um den es im Titel gehen könnte, feststehen.Nachdem erst vor wenigen Tagen Gerüchte um ein neues Black Panther-Game von EA laut wurden, ist es nun bereits das zweite Spiel aus dem Marvel Kosmos, an dem der Entwickler den Gerüchten nach werkeln soll. Zündstoff für die Spekulationen lieferte Branchen-Insider Jeff Grubb im Zuge eines Twitch-Streams, in dem er jedoch mit weiteren Informationen geizte.Schon beim letzten Mal, als es noch um das neue Black Panther-Videospiel von EA ging, entfachte Grubb das Brodeln der Gerüchteküche mit seinen Aussagen. Zuerst verkündete er auf Twitter, er wolle über das neue Marvel-Spiel sprechen, ehe er dies dann auch folglich in seinem Stream tat. Das Game liefe derzeit unter dem Arbeitstitel "Project Rainier" und soll Spieler in der Haut des Beschützers von Wakanda in eine, dem Kinofilm-nahe, offene Welt schicken.Nachdem Grubb nun erneut im Zuge des Games Mess Mornings-Stream auf Twitch aus dem Nähkästchen plauderte, meldete sich kurze Zeit später auch der bekannte Leaker Tom Henderson über Twitter zu Wort. Dort schrieb er, er habe ebenfalls einige Gerüchte rund um ein neues Marvel-Projekt von EA gehört. Mit Iron Man stünde sogar bereits der Held, um den es in dem neuen Game gehen soll, fest.Henderson zufolge solle man die Informationen um das neue Marvel-Spiel von Electronic Arts in der "Kategorie 'Gerüchte'" verbuchen. Sollte er zukünftig an konkretere Informationen gelangen, so gelobt er, diese auch vernünftig zu berichten. Indes meldete EA ein interessantes Patent an , dass uns als Spieler schlauer machen soll.