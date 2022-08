Electronic Arts: Verwirrung um Kauf durch Amazon

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC's @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a "rumor." pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv



— CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022

Was könnte Amazon mit EA vorhaben?

Electronic Arts steht wohl zum Verkauf. Nachdem vor Monaten schon einige Interessenten im Raum standen, soll Amazon Gerüchten zufolge zuschlagen zu wollen. Allerdings gibt es widersprüchliche Meldungen dazu.Das berichtete jedenfalls USA Today unter Berufung auf Good Luck Have Fun und deren Quellen. Sollten sich die Vermutungen bewahrheiten, dann würde Amazon noch am heutigen 26. August 2022 bekannt geben, dass man ein offizielles Kaufangebot für Electronic Arts abgegeben hat. Doch kurz darauf machte ein Update von CNBC die Runde, wonach dieser Schritt nun doch nicht erfolgen wird.Es scheint von daher jede Menge Verwirrung innerhalb der Industrie vorzuherrschen. Unklar bleibt demnach, wie weit die Verhandlungen hinter den Kulissen bereits gediehen sind. Bereits im Mai dieses Jahres machte die Meldung die Runde, dass EA einen Verkauf oder einen Zusammenschluss plane . Neben Amazon galten unter anderem auch Disney, Apple und NBCUniversal als mögliche Interessenten.Sollte am Ende trotz allem Amazon den Kauf tätigen, ergäben sich jedenfalls viele neue Möglichkeiten im Gaming-Sektor für den Versandriesen. In diesem hat man bereits die Aktivitäten erhöht, wenngleich große Erfolge bislang noch ausblieben. Mit EA würde gleich ein ganzer Schwung an Markenrechten den Besitzer wechseln. Neben neuen Spielen wären damit auch Film- und Serienadaptionen möglich.EA selbst soll sich nach der Übernahme Activision Blizzards durch Microsoft bestätigt sehen, einen solchen Schritt zu wagen. Das Haus der Call of Duty-Macher wird für knapp 70 Milliarden zum Xbox-Hersteller gehen.