Electronic Arts: Halo Co-Schöpfer für neue Kampagnen im Battlefield-Universum eingespannt

Ridgeline Games: "Staffelstab an die nächste Generation von Battlefield-Schöpfern" weitergegeben

Entwicklung weiterer Battlefield-Spiele hat Vorrang

Electronic Arts gibt bekannt, dass man Halo -Mitschöpfer Marcus Lehto für die Entwicklung einer narrativen Kampagne im Battlefield -Universum einspannen möchte.Dafür wurde nun das neue Studio Ridgeline Games gegründet, welches von Lehto geleitet wird. Außerdem wird der bisherige Creative Director, Lars Gustavsson, der seit dem ersten Titel der Battlefield-Reihe dabei war, das Unternehmen verlassen. Dies verkündet Publisher EA im Zuge einer Pressemitteilung.In der Pressemitteilung bedankt sich EA zunächst bei dem scheidenden Gustavsson. "Lars hat einen beträchtlichen Teil seines Lebens Battlefield gewidmet und ist stolz darauf, die Serie zu dem gemacht zu haben, was sie heute ist", heißt es in der Mitteilung. "Er freut sich darauf, den Staffelstab an die nächste Generation von Battlefield-Schöpfern bei DICE; Ripple Effect, Industrial Toys und Ridgeline Games weiterzugeben".Das Unternehmen bestünde aus "Branchenveteranen aus der ganzen Welt", was laut EA extrem wichtig sein wird, da die Entwickler "maßgeblich am Aufbau der Zukunft des Franchises beteiligt sein werden". Konkreter: Ridgeline wird eine "erzählerische Kampagne, die im Battlefield-Universum spielt", kreieren. Unklar bleibt dabei jedoch, ob eben jene mit einem völlig neuen Spiel in Zusammenhang gebracht werden kann.Lehto, der nicht nur an der Entwicklung der Halo-Reihe beteiligt war, sondern später sogar als Präsident und Creative Director von V1 Interactive für das Spiel Disintegration verantwortlich war, findet darüber hinaus noch warme Worte für seine künftigen Kollegen: "Es ist eine große Ehre, mit DICE und Ripple Effect zusammenzuarbeiten und die Möglichkeiten der Erzählung, des Geschichtenerzählens und der Charakterentwicklung in der Battlefield-Serie zu erweitern". Nachdem er im Jahr 2012 Bungie und später dann auch V1 Interactive verließ, wurde er erst 2021 bei EA mit dem Posten des Game Directors betraut.Dies gab Battlefield-Schöpfer DICE zumindest kürzlich bekannt. Dabei wolle man sich primär auf Battlefield 2042 konzentrieren und hätte "keine Zeit für etwas anderes". Damit widerspricht man den Vorwürfen, EA würde nur noch mit einem kleinen Team an dem Titel arbeiten . Indes ist ´Vince Zampella, seines Zeichens Gründer von Respawn und Leiter des Battlefield-Franchise, zuversichtlich, dass sich der Schritt positiv auf jenes auswirken wird."Wir investieren weiterhin in die Zukunft des Franchise, indem wir neue Talente und Perspektiven einbringen", erklärt er. "Mit Marcus und seinem Team bei Ridgeline Games, die sich mit dem bereits bestehenden Weltklasse-Team zusammenschließen, ist Battlefield in der stärksten Position, um erfolgreich zu sein", heißt es seitens Zampella.