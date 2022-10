Electronic Arts: Origin wird durch neue EA app ersetzt

EA app: Das bietet der neue Client

Umzug für bisherige Origin-Nutzer

Jahrelang setzte EA für PC-Spiele auf die eigene Plattform Origin, welche jedoch bei Spielern nicht unbedingt mit Freude aufgenommen wurde. Nun hat Origin ausgedient, aber von einem eigenen Clienten verabschiedet sich EA damit noch nicht.Stattdessen wird Origin lediglich ersetzt, und zwar durch die neue EA app, die sich schon seit einiger Zeit in einer offenen Beta befand. Nun geht der Publisher den nächsten Schritt und veröffentlicht den neuen Clienten. Origin wird derweil demnächst in den Ruhestand geschickt.Im Vergleich zu Origin soll die neue EA app schneller und vor allem schlanker ausfallen. Man habe zudem das Design optimiert und sowohl automatische Spiel-Downloads als auch Hintergrund-Updates implementiert.Darüber hinaus kann man die eigene Freundesliste mit anderen Plattformen wie zum Beispiel Steam oder dem PlayStation Network verknüpfen. Dadurch seht ihr dann auch in der EA app, welche Spiele gerade eure Freunde spielen und könnt euch mit diesen verabreden.Abseits davon bleibt die EA app aber recht klassisch und dient vorwiegend als Anlaufplatz für eure EA-Spiele.Spieler, die bisher Origin nutzten, müssen sich zudem nicht fürchten: Schon in Kürze sollt ihr laut EA mit eurer gesamten Spielebibliothek auf die neue EA app wechseln können. Einen genauen Termin dafür gibt es noch nicht, aber alle betroffenen Nutzer werden eine entsprechende Einladung erhalten.Neben euren Spielen, inklusive bereits installierten, sollen auch alle lokalen und Cloud-Speicherstände übertragen werden. Das gilt ebenso für eure vorhandene Freundesliste, die vollständig übernommen wird. In der Hinsicht verspricht EA zumindest in der Theorie einen Umzug ganz ohne Verlust.