Electronic Arts: Offenbar künftig nur noch Digitalvertrieb in Deutschland

EA: Zukünftig keine verpackten Waren mehr

EA Deutschland soll erhalten bleiben

In den Laden seines Vertrauens gehen, das aktuelle FIFA kaufen und zuhause die Disc in die PlayStation oder Xbox schieben: Das ist vermutlich bald ein Akt der Vergangenheit.Nicht nur, weil FIFA ab dem nächsten Jahr anders heißt , sondern auch, weil Electronic Arts allen Anschein nach den Verkauf von Spielen auf Datenträgern einstampft. Dies berichtet GamesWirtschaft unter Berufung auf den aktuellen Geschäftsbericht von EA Deutschland.Da immer mehr Spieler ihre Spiele digital erwerben und nicht mehr im klassischen Einzelhandel, plant man bei EA Deutschland mit einer "wirtschaftlichen Umstrukturierung" für den deutschsprachigen Raum. Sobald diese abgeschlossen ist, werde man dem Geschäftsbericht zufolge "keine Umsätze mit verpackten Waren mehr erzielen".Das bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich in Zukunft keine Spiele mehr auf Datenträgern im deutschsprachigen Raum zu kaufen gibt. Ob es stattdessen einen Ersatz gibt, wie zum Beispiel den Kauf von digital einlösbaren Codes im Einzelhandel, oder EA Deutschland komplett das Geschäftsfeld den digitalen Anbietern überlässt, geht aus dem Bericht nicht eindeutig hervor.Generell schwebt ein kleines Fragezeichen über EA Deutschland. Auf mehrfache Nachfrage seitens GamesWirtschaft bezüglich des Standortes und den Auswirkungen der Umstrukturierung, wollte sich Electronic Arts bislang nicht äußern.Insgesamt soll EA Deutschland aber erhalten bleiben. Der Grund dafür ist, dass in der Kölner Zentrale zahlreiche von EA produzierten Spiele für den deutschsprachigen Raum übersetzt und sychronisiert werden.