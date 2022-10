Electronic Arts: Deal mit Marvel umfasst "mindestens 3 Action-Adventure-Spiele"

EA und Marvel: Zusammenarbeit soll "außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Spieler" hervorbringen

Open World-Singleplayer zu Black Panther ebenfalls in der Mache

Wie Publisher Electronic Arts bestätigt, umfasst die jüngst angekündigte Partnerschaft mit Marvel mindestens drei Spiele. Von zwei der drei kommenden Titel wissen wir bereits.Bei einem von ihnen handelt es sich um ein neues Iron Man-Spiel, das von den Motive Studios produziert werden soll. Die Entwickler stehen hinter Titeln wie Star Wars Squadrons und auch für das Dead Space-Remake sind sie verantwortlich. Und auch von einer Black Panther-Adaption aus dem Hause EA ist schon seit Längerem die Rede.Wie VGC berichtet, wurde in einer Pressemitteilung am heutigen Montag von EA bestätigt, dass die Vereinbarung "mindestens drei neue Action-Adventures" umfasst. Jeder Titel soll seine völlig eigene Geschichte, die im riesigen Marvel-Universum angesiedelt ist, erzählen und sowohl für den PC als auch für Konsolen erscheinen."Wir sind seit Langem Fans von Marvel und ihrer beeindruckenden Führung, daher ist dies ein bemerkenswerter Moment sowohl für unsere Entwickler als auch für unsere Spieler und Fans", erklärt EAs COO Laura Miele. Außerdem verrät sie: "Wir freuen uns darauf, Marvel in der EA-Familie der Entwickler willkommen zu heißen und wissen, dass diese Zusammenarbeit außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Spieler hervorbringen wird. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie sich Iron Mans Anzug überstreifen und all die außergewöhnlichen Dinge tun, für di dieser Superheld bekannt ist".Bei Motives Iron Man-Spiel handelt es sich um einen Singleplayer-Third-Person-Titel, der sich bereits in der Vorproduktionsphase befinden soll . Das verantwortliche Team wird von Olivier Proulx geleitet, der bereits für Eidos Montreal an Marvels Guardians of the Galaxy mitwirkte.Vertraut man in der Vergangenheit aufgekommenen Berichten, so arbeitet Electronic Arts derweil auch an einem Open World-Singleplayer-Spiel zu Black Panther . Gerüchten zufolge soll das Projekt sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinden und von Monolith Productions ehemaligem Chef Kevin Stephens geleitet angeführt werden.