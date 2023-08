Electronic Arts: Server von 12 Spielen werden bis Ende des Jahres abgestellt

Dead Space 2, Crysis 3 & weitere – EA fährt die Online-Server bis Ende 2023 herunter

7. September 2023

Crysis 3 für Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, Steam und die EA App

10. Oktober 2023

30. Oktober 2023

Restaurant DASH: Gordon Ramsay für Apple, Google und Amazon

6.November 2023

8. Dezember 2023

Battlefield 1943 für PlayStation 3 und Xbox 360

Battlefield Bad Company

Battlefield Bad Company 2

Dead Space 2 auf PC, PlayStation 3 und Xbox 360

Dante’s Inferno

Wie üblich schaltetauch in diesem Jahr noch die Online-Server für eine Reihe älterer, weniger gespielter Titel ab. In densollen davon gleich, darunter beispielsweise, betroffen sein.So heißt es also schon bald Abschied nehmen, zumindest, was dieoder andere Spielelemente, die vonabhängig sind, anbelangt.Neben Dead Space 2 enthält dieder Spiele, deren Online-Server Electronic Arts in den kommenden Wochen und Monaten herunterfährt, auch einige weitere Titel, die vor allem dank derder moderneren Xbox-Konsolen noch immer gespielt werden dürften. So zum Beispiel auchoder, wie PureXbox verrät . Eine vollständige Auflistung aller von EA aussortierten Spiele inklusive des Datums, an dem der Publisher den LAN-Stecker zieht, findet ihr hier:EA selbst erklärt, dass die, ältere Spiele in Rente zu schicken, nie eine einfache ist, sie allerdings nötig sei, umundfür neuere, aktiv gespielte Titel aufwenden zu können."Da die Spiele durch neuere Titel ersetzt werden, sinkt die Zahl der Spieler, die sich noch an den Spielen erfreuen, die schon seit einiger Zeit online sind, auf ein Niveau - typischerweise weniger als 1 % aller Online-Spieler in der Spitze aller EA-Titel - bei dem es nicht mehr machbar ist, die Arbeit hinter den Kulissen fortzusetzen, die mit der Aufrechterhaltung der Online-Dienste für diese Spiele verbunden ist", so der Publisher.Füraus dem Hause Electronic Arts ist aber bereits gesorgt. So bestätigte man bereits im vergangenen Jahr offiziell, dassgeplant seien. Auch über einwerden - warum es das nicht braucht und man die beliebte Shooter-Reihe zurück zu alten Stärken führen sollte,