EA Play: Preise für das Spiele-Abo steigen schon ab dem 10. Mai

Mitspringt nun ein weiterer dicker Fisch der Spielebranche ganz ungeniert in die zuletzt immer tiefergreifenden Gewässer der Preiserhöhungen: Die Gebühr für den Spiele-Servicewird angezogen.Mitglieder, die bislang zum gewohnten Preis auf die ausgiebigedes Publishers, zu der auch topaktuelle Titel zählen, zugegriffen haben, sehen sich schondazu gezwungen, tiefer in die Tasche zu greifen.Mit dem, um genau zu sein dem 10. Mai, erhöhen sich die Preise für EA Play: Statt den gewohnten vier Euro, die euch das Standard-Abo bislang abverlangt hat, zahlt ihr künftig nun rundmonatlich. Entscheidet ihr euch direkt für die preiswertere Jahresmitgliedschaft, so fallen in Zukunft gleich gutestatt der gewohnten 25 Euro dafür an. Die aktualisierten Preise lassen sich der offiziellen Webseite von EA Play bereits entnehmen.Gleichermaßen steigen auch die Kosten für diedes Spieleabonnements: Bislang wurde für diese monatlich ein Betrag von 15 Euro fällig, während sich der Preis für das Jahresabo auf insgesamt 100 Euro belief. Ab Mai müsst ihrlöhnen – oder eben, wenn ihr euch direkt für ein ganzes Jahr einspannen lasst. Gamesindustry zufolge werden Bestandskunden dieser Tage per Mail über die Preisänderungen informiert. An den, die sich aus dem Zugriff auf zahllose Titel aus dem großen Portfolio Electronic Arts‘ und Vorabzugängen zu brandaktuellen Titeln sowie Rabatten für bereits bestehende Veröffentlichungen zusammensetzten,Einedürfte für viele Spieler auch der Xbox Game Pass von Microsoft darstellen: Sowohl die PC-Version als auch der ursprüngliche Service für Xbox-Nutzer inkludieren die Basis-Ausführung von EA Play –. Für die PC-Version des Game Passes zahlt ihr aktuell einen monatlichen Preis von zehn Euro. Wie vielhättet, erfahrt ihr ebenfalls bei uns. Und auch,, verraten wir euch.