Electronic Arts: Womöglich bald Werbung im Spiel selbst zu finden

Publisherhat sich über die vergangenen Jahre hinweg einen Ruf damit gemacht, Spieler auch nach dem Kauf eines Titels regelmäßig zur Kasse zu bitten. Doch nun scheint man eine neue Methode gefunden zu haben, auch die letzten Kröten aus seinen Games zu pressen.Derdes Konzerns,, sprach bereits offen darüber, generative KI in EAs Entwicklungsprozesse miteinbeziehen zu wollen, doch jüngst ist es eine andere, die für heftige Kontroversen sorgt: potenzielleEA-Chef Wilson offenbarte die prekäre Information jüngst im Rahmen derzum vierten Quartal, nachdem er seitens eines Analysten nach den „Marktchancen für dynamischere Werbeeinblendungen in traditionellen AAA-Spielen“ gefragt wurde ( via The Verge). SoElectronic Arts bereits an derartigen Formen der Bewerbung.„Wir haben interne Teams im Unternehmen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie wir sehr durchdachte Implementierungen innerhalb unserer Spielerlebnisse vornehmen können“, wie Wilson selbst erklärt. Allerdings sei die Werbung im Spiel nicht das, worauf Wilson seinenlegen würde. Stattdessen sei es „noch früh an dieser Front“ und er betont, dass EA „sehr überlegt“ vorgehen muss. Darüber hinaus deutet er an, dass die größere Werbemöglichkeit „jenseits der Grenzen“ von Spielen liegen würde – also außerhalb der Videospielwelten selbst.„Wenn wir anfangen, eine Community aufzubauen und die Macht der Community über die Grenzen unserer Spiele hinaus zu nutzen, wie denken wir dann über Werbung als Wachstumsmotor für diese Art von Erlebnissen?“, stellt Wilson diesbezüglich fragend in den Raum. Dabei ist die Idee der Ingame-Werbung gar keine neue, die den Marketing-Abteilungen EAs entspringt. Bereits in dengab es derartige Beispiele – damals waren Videospiele allerdings noch nicht ein solch einnehmendes und komplexes Erlebnis, wie sie es heute für viele Fans sind.Wie das Ganze letzten Endes aussehen wird und ob man uns praktisch mit Anzeigen und Produktplatzierungen in den Triple-A-Titeln des Publishers nur so bombardiert, bleibt abzuwarten.sind durchlaufende Ticker oder wechselnde Banner, schlimmer noch lästige Pop-ups oder gar Elemente, die einen aus der immersiven und zumeist fiktiven Spielwelt herausreißen und einen zurück in die wohl weniger fantastische Realität werfen. Vor wenigen Wochen versah man den