game - Verband der deutschen Games-Branche: Juli 2019: Vier Sales Awards in Gold und ein Sonderpreis für Assassin's Creed Odyssey - 4Players.de

Assassin's Creed Odyssey für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Crash Team Racing Nitro-Fueled für PlayStation 4, Switch und Xbox One

Metro Exodus für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Resident Evil 2 (Remake) für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Super Mario Maker 2 für Nintendo

Im Juli 2019 hat der game - Verband der deutschen Games-Branche fünf "game Sales Awards" an besonders verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland verliehen. Assassin's Creed Odyssey hat die Hürde von 500.000 verkauften Exemplaren (plattformübergreifend) seit Verkaufsstart überwunden und erhält damit den "game Sales Awards Sonderpreis". Darüber hinaus wurden vier Gold-Awards für jeweils über 100.000 Verkäufe an Crash Team Racing Nitro-Fueled Resident Evil 2 (Remake) sowie Super Mario Maker 2 verliehen.Im Juli 2019 geht damit ein game Sales Award Sonderpreis an:Ein game Sales Award in Gold geht jeweils an:Der Verband schreibt über die game Sales Awards: "Mit dem game Sales Award zeichnet der game - Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Titel, von denen mehr als 100.000, 200.000 beziehungsweise 500.000 Exemplare plattformübergreifend verkauft wurden, erhalten den game Sales Award in Gold, Platin beziehungsweise den Sonderpreis. Damit Verkäufe für den game Sales Award berücksichtigt werden können, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung bei Veröffentlichung abweichen. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem game in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Digital-Verkäufe bis zum achten Tag des laufenden Monats und nach Plattformen unterteilt unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen."