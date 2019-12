game - Verband der deutschen Games-Branche: November 2019: Sales Awards für FIFA, Smash Bros., COD, Pokémon, Link, Ghost Recon etc. - 4Players.de

FIFA 20 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One

Im November 2019 hat der game - Verband der deutschen Games-Branche zehn seiner "game Sales Awards" für besonders verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland verliehen. Da FIFA 20 auf allen Plattformen mittlerweile über eine Million Mal verkauft wurde, erhält das Fußballspiel von EA Sports den zweiten game Sales Award Sonderpreis. Der game Sales Award Sonderpreis, der für jeweils 500.000 verkaufte Exemplare vergeben wird, wurde ebenfalls an Call of Duty: Modern Warfare und Super Smash Bros. Ultimate verliehen. Beide Spiele konnten im November die Marke von 500.000 verkauften Exemplaren knacken.Zwei weitere Switch-Spiele wurden mit dem game Sales Award in Platin prämiert. Sowohlals auch Pokémon Schwert haben sich seit dem Verkaufsstart über 200.000 Mal verkauft. Pokémon Schild erhielt den game Sales Award in Gold für mehr als 100.000 Verkäufe. Weitere Gold-Awards gingen an Luigi's Mansion 3 Need for Speed Heat und Ghost Recon Breakpoint Im November 2019 geht damit ein weiterer game Sales Award Sonderpreis für über eine Million verkaufte Spiele an:Je ein game Sales Award Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Titel geht an:Ein game Sales Award in Platin geht jeweils an:Ein game Sales Award in Gold geht jeweils an:"Mit dem game Sales Award zeichnet der game - Verband der deutschen Games-Branche verkaufsstarke Computer- und Videospiele in Deutschland aus. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment. Titel, von denen mehr als 100.000, 200.000 beziehungsweise 500.000 Exemplare plattformübergreifend verkauft wurden, erhalten den game Sales Award in Gold, Platin beziehungsweise den Sonderpreis. Damit Verkäufe für den game Sales Award berücksichtigt werden können, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung bei Veröffentlichung abweichen. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem game in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Digital-Verkäufe bis zum achten Tag des laufenden Monats und nach Plattformen unterteilt unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen."