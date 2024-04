game: Mehr Umsatz in fast allen Bereichen, trotz weniger verkaufter Spiele

Die letzten Monate haben ein fast schon düsteres Bild dergezeichnet: Zahlreiche Massenentlassungen oder gleich ganze Studioschließungen wurden verkündet. Nun gibt es aber auch positivere Nachrichten, denn derist zumindest in2023 abermals gestiegen.Nachdem in den Vorjahren der Umsatz nur um jeweils ein Prozent gesteigert werden konnte, ließin einer Pressemitteilung stärker aufhorchen: 2023 erwirtschaftete die Mischung aus Games, Games-Hardware und Gaming-Online-Services. Insgesamt steht am Ende ein Plus von sechs Prozent. Vor allem das Geschäft mit Konsolen und Zubehör gehört zu den großen Gewinnern, während der PC-Markt weiter schrumpft.Genauer gesagt, so heißt es in einer ausführlichen Mitteilung von game , konnte die deutsche Spielebranche 2023 einenerwirtschaften – ein starker Wert, insbesondere nachdem das Geschäft in den letzten Jahren nur zögerlich wachsen konnte. Auf die drei großen Bereiche teilt sich der Umsatz wie folgt auf:Obwohl Games immer noch den mit Abstand größten Anteil am Umsatz ausmachen, gibt es im Detail aber ein paar Auffälligkeiten. So konnte zwar der Erlös beim Kauf von von Computer- und Videospielenerhöht werden, aber gleichzeitig, so schreibt der Verband weiter, ist die "Anzahl der verkauften Spiele [...] um 8 Prozent zurückgegangen." Anders ausgedrückt bedeutet das, dass der Umsatz vor allem übererzielt wurde und viele qualitativ hochwertige Spiele die Kunden potenziell länger gebunden haben.Das zeigt auch die Entwicklung bei In-Game und In-App-Käufen, bei denen der Umsatz sogar umist. In Season Pässe, DLCs und Mikrotransaktionen wird seitens der Spieler weiterhin fleißig investiert und ein Ende istnicht in Sicht.Ein sehr unterschiedliches Bild zeigt sich derweil bei den Hardware-Verkäufen. Während Spielekonsolen 2023 einengemacht haben, geht es für den Verkauf von Gaming-PCs weiter nach unten. Den größten Anteil bei der Hardware macht aber weiterhin Zubehör für Gaming-PCs aus: Insgesamtwurden mithilfe von Eingabegeräten, Monitoren, Grafikkarten oder VR-Headsets erwirtschaftet – im Vergleich zu 2022 bedeutet das dennoch ein Rückgang von sieben Prozent.Grund zur Sorge soll das aber laut Felix Falk nicht sein: "Viele Gamerinnen und Gamer hatten bereits während der Corona-Pandemie in ihre PCs- und Laptops investiert. Hier scheinen sich viele technisch vorerst gut ausgerüstet zu sehen", so der Geschäftsführer des game-Verbandes. Dasdürfte hingegen daran liegen, dass es mittlerweile diedauerhaft im Handel gibt und die Angebote entsprechend genutzt worden sind.Nicht weiter gewachsen ist derweil der Markt mit Gaming-Online-Services, zu denen beispielweisezählen. Hier ging es um einen Prozent nach unten, wodurch man insgesamt von einer Stabilisierung spricht. Die Daten basieren übrigens auf "Erhebungen der Consumer Panel Services GfK und data.ai", wie der Verband am Ende erläutert. Im Falle von GfK gehört dazu unter anderem eine "laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen."Für 2024 gibt es noch keine Prognose, allerdings könnte es im laufenden Jahr möglicherweisegeben. Neue Konsolen sind beispielsweise derzeit nicht geplant. Zuletzt hieß es, dass. Das dürfte natürlich entsprechend Auswirkungen auf denhaben.