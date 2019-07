Remothered: Tormented Fathers: Killer-Nonnen nehmen Switch-Spieler ins Visier - 4Players.de

Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch) Screenshot - Remothered: Tormented Fathers (Switch)

Am 26. Juli 2019 werden Stormind Games, DICO und Darril Arts das bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienene Survival-Horrorspiel Remothered: Tormented Fathers (zum Test ) auch für Nintendo Switch veröffentlichen.Dazu heißt es vom Hersteller: "In Remothered übernimmt der Spieler die Rolle der Rosemary Reed, einer Frau, die das Verschwinden eines Mädchens namens Celeste untersucht. Sie kommt im Haus von Celestes Adoptivvater Richard an, um nach Hinweisen zu suchen, stößt jedoch schnell gegen eine Wand. Sie schleicht sich abends zurück ins Haus und kämpft in einem Albtraum um ihr Leben. Remothered wurde sowohl von seinen Spielern als auch von den Medien nachhaltig gelobt und erhielt elf Auszeichnungen für seine packende Geschichte, sein spannendes Gameplay und seinen All-Star-Soundtrack, der von Musiklegenden wie Nobuko Toda (Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Halo) und Luca Balboni (Mine, Watch Them Fall) komponiert wurde. Diese Grusel-Erfahrung kommt nun zum ersten Mal auf Nintendo Switch, mit voller Unterstützung für die charakteristische Portabilität und die Controller-Funktionen der Konsole."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch