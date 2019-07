Remothered: Tormented Fathers: Switch-Umsetzung auf Ende August verschoben - 4Players.de

Stormind Games hat die Switch-Umsetzung von Remothered: Tormented Fathers auf den 30. August verschoben. Ursprünglich sollte der Survival-Horror von Chris Darril am 26. Juli erscheinen. In der Pressemitteilung heißt es dazu: "Die Verschiebung des Veröffentlichungsdatums bringt mehr Zeit, um das Endprodukt zu verbessern und zu optimieren, um dem preisgekrönten Stammbaum des Entwicklers gerecht zu werden."Remothered: Tormented Fathers, das den Auftakt zu einer Horror-Trilogie bilden soll, ist im vergangenen Jahr bereits für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Im Test hinterließ der Abstecher in eine Villa einen befriedigenden Eindruck (4P-Wertung: 62%).Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch