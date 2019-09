Remothered: Tormented Fathers: Horrorabenteuer auch für Switch erschienen - 4Players.de

Am 6. September 2019 haben Stormind Games und Darril Arts das bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) erschienene Survival-Horrorspiel Remothered: Tormented Fathers auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 29,99 Euro zu Buche. Am 31. Oktober sollen über SOEDESCO zudem Boxversionen für PC, PS4, Xbox One und Switch im Einzelhandel erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Remothered: Tormented Fathers versetzt dich in die Rolle von Rosemary Reed, die das Verschwinden einer jungen Frau namens Celeste untersucht. Als Rosemary Celeste's Elternhaus durchsucht, kommt ihre Untersuchung zum Stillstand, als Richard, Celeste's Adoptivvater, sich weigert, zu kooperieren. Rosemary gibt jedoch nicht nach und kehrt nach Einbruch der Dunkelheit ins Haus zurück, um ihre Ermittlungen fortzusetzen, findet sich aber schnell von seinen seltsamen Bewohnern gefangen und verfolgt wieder.Remothered setzt auf klassisches, angespanntes Survival-Horror-Gameplay mit moderner Politur. Die Protagonistin wird nie zu einer reinen Monster-Schlächterin, vielmehr muss man immer sorgfältig die Optionen zwischen Tarnung, Kampf und Flucht abwägen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch