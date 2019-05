Nintendo Switch Online: Kommende NES-Klassiker umfassen Donkey Kong Jr. und VS. Excitebike - 4Players.de

Switch-Besitzer mit einer Vorliebe für alte NES-Perlen können sich auf drei weitere Oldies freuen: Diese Spiele sind für Abonnenten des (kostenpflichtigen) Nintendos Online-Service kostenlos und lassen sich online zusammen spielen. Konkret handelt es sich laut Dualshockers.com diesmal um den Plattformer Donkey Kong Jr., das Offroad-Spiel VS. Excitebike und Clu Clu Land.



Ein genaues Datum fürs Update steht noch nicht fest. Clu Clu Land ist hierzulande eher ein Geheimtipp für Freunde von Geschicklichkeitsspielen im Arcade-Stil, in dem man sich in kleinen Labyrinthen an Haltepunkten um die Ecke hangelt.

