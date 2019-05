Nintendo Switch Online: Switch-Game-Coupon angekündigt: Zwei digitale Vollversionen für 99 Euro - 4Players.de

Am Ende der Nintendo-Direct-Spezialausgabe zu Super Mario Maker 2 wir berichteten ) ist der Nintendo Switch-Game-Coupon für Mitglieder von Nintendo Switch Online angekündigt worden. Mit diesem Gutschein können zwei Switch-Game-Coupons zum Preis von 99 Euro erworben werden. Diese Gutscheine können im Nintendo eShop für ausgewählte Download-Versionen von Spielen eingelöst werden, die im Rahmen des Programms angeboten werden. Die Coupons sind 12 Monate ab Kaufdatum gültig und können auch separat voneinander eingesetzt werden. Obacht: Der Gutschein gilt nicht für alle Spiele, sondern nur für ausgewählte Titel und bei manchen Kauf-Kombinationen rechnet sich der Einlösung der Gutscheine auch nicht.Nintendo gibt ein Beispiel: "Wer einen Gutschein bei der Vorbestellung von Super Mario Maker 2 einsetzt und den anderen nutzt, um Super Smash Bros. Ultimate herunterzuladen, spart insgesamt 30,98 Euro gegenüber dem kombinierten regulären Nintendo eShop-Preis für beide Spiele."Die Liste der Spiele, bei denen man die Coupons einlösen kann, findet ihr hier . Zu den Titeln gehören zum Spiel Astral Chain, Fire Emblem Three Houses, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Super Mario Maker 2, Yoshi's Crafted World, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! etc.Die Switch-Game-Coupons können nicht während der 7-tägigen kostenlosen Testphase für Nintendo Switch Online gekauft werden. Zum Einlösezeitpunkt der Coupons muss man Mitglied bei Nintendo Switch Online sein.Letztes aktuelles Video: Switch-Game-Coupons