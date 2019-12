Nintendo Switch Online: Abo-Dienst wird mit NES- und SNES-Spielen wie Star Fox 2 erweitert - 4Players.de

Nintendo hat per Trailer verkündet, welche NES- und Super-Nintendo-Titel als nächstes im Rahmen des kostenpflichtigen Abo-Dienstes Nintendo Switch Online am 12. Dezember veröffentlicht werden. Darunter befindet sich auch die Besonderheit Star Fox 2, welche bereits in den Neunzigern fertiggestellt wurde, aber erstmals zusammen mit der Mini-Konsole Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System verkauft wurde."Super NES – Nintendo Switch Online:- Star Fox 2- Super Punch-Out!!- Kirby Super Star- Breath of Fire IINES – Nintendo Switch Online:- Journey to Silius- Crystalis"Letztes aktuelles Video: Switch-Game-Coupons